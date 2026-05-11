تكريم الفنان حسين فهمي بجائزة شخصية العام السينمائية العربية أعلن مركز السينما العربية منح الفنان الكبير حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي جائزة شخصية الع إقرأ المزيد

أعلن مركز السينما العربية منح الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، جائزة "شخصية العام السينمائية العربية" في دورتها السابعة، تقديرًا لمسيرته الفنية وإسهاماته في المشهد السينمائي إقليميًا ودوليًا.

ومن المقرر أن يتسلم الفنان حسين فهمي التكريم خلال حفل جوائز النقاد للأفلام العربية، المقرر إقامته يوم السبت 16 مايو، من الساعة 5 إلى 7 مساءً في مساحة Plage des Palmes، على هامش فعاليات مهرجان "كان" السينمائي في دورته التاسعة والسبعين.

يعكس هذا الاختيار الدور المحوري الذي أداه حسين فهمي منذ عودته لرئاسة مهرجان القاهرة السينمائي في عام 2022، ومبادراته لدعم المواهب، والبدء في ترميم كلاسيكيات السينما المصرية، واستعادة حضور الجناح المصري في سوق الأفلام بمهرجان كان.

كما أسهم في توسيع أنشطة "أيام القاهرة لصناعة السينما"، وعقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات ومهرجانات كبرى في الصين.تخرج حسين فهمي في المعهد العالي للسينما، ويحمل درجة الماجستير في الإخراج من جامعة كاليفورنيا، ويضم رصيده أكثر من 200 عمل فني، وتندرج عدة أفلام من بطولته ضمن قوائم أفضل 100 فيلم مصري.