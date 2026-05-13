الأرصاد: غدًا انخفاض تدريجي فى الحرارة مع استمرار الأجواء الحارة حتى الاثنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 مايو 2026 12:30 صباحاً - قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اعتبارًا من الغد انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة، إلا أنها ستظل مرتفعة نسبيًا حتى يوم الاثنين المقبل.

تقلبات الربيع ظاهرة طبيعية

وأوضحت غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دي ام سي، المذاع على قناة دي ام سي، أن فصل الربيع يتميز بالتقلبات الجوية الحادة، مؤكدة أن ما تشهده البلاد من تغيرات في حالة الطقس خلال هذه الأيام يُعد أمرًا طبيعيًا ومتكررًا في هذا التوقيت من العام.

وأضافت أن فترات النهار ما زالت تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث سجلت محافظات الصعيد درجات حرارة وصلت إلى 44 درجة مئوية، وأشارت إلى أن أعلى درجات الحرارة على مدار العام غالبًا ما تُسجل خلال النصف الثاني من فصل الربيع، وليس في فصل الصيف كما يعتقد البعض.

ذروة الموجة الحارة اليوم

وأكدت أن اليوم مثّل ذروة ارتفاع درجات الحرارة، حيث سجلت العظمى نهارًا على القاهرة الكبرى نحو 40 درجة مئوية، بزيادة تتراوح ما بين 7 إلى 8 درجات عن المعدلات الطبيعية.

واختتمت بالتنبيه إلى ضرورة توخي الحذر خلال فترات الذروة، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة مع استمرار الأجواء الحارة خلال الأيام المقبلة.