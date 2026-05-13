معتمد جمال يعقد جلسة مع اللاعبين على هامش مران اليوم استعدادا لاتحاد العاصمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 مايو 2026 12:30 صباحاً - عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم، الثلاثاء، على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد للقاء اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

 

وحرص المدير الفني على تحفيز اللاعبين ومطالبتهم بالتركيز في التدريبات، وبذل أقصى جهد، استعدادًا لموقعة الحسم أمام بطل الجزائر، وأكد على ثقته في قدرات اللاعبين على تحقيق الفوز في لقاء الإياب والتتويج بلقب كأس الكونفدرالية وإسعاد الجماهير.

 

 

وشرح معتمد جمال بعض الجوانب الفنية التي سيتم التدريب عليها خلال مران اليوم، ومنح اللاعبين تعليمات متعلقة بأدوارهم في الملعب.

 

 

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية، بعدما حصل اللاعبون على راحة بالأمس بعد العودة إلى القاهرة مساء الأحد عقب خوض لقاء الذهاب أمام بطل الجزائر.

 

 

جدير بالذكر أن فريق الزمالك تعرض للخسارة بهدف دون رد أمام اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في التاسعة مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

 

 

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

