حين يتحول الهدوء إلى ضغط مستمر.. ريال مدريد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 15 مايو 2026 02:17 مساءً - تتجه أنظار جماهير الكرة الإسبانية إلى ملعب "سانتياغو برنابيو"، حيث يستضيف ريال مدريد نظيره ريال أوفييدو مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

ويدخل ريال مدريد اللقاء بهدف استعادة توازنه والعودة إلى طريق الانتصارات، بعد خسارته في الجولة الماضية أمام برشلونة في الكلاسيكو، وهي النتيجة التي منحت الفريق الكتالوني لقب الليجا رسميًا هذا الموسم.

وضع الفريقين قبل المباراة

يحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 77 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز من أجل إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة ومصالحة جماهيره على ملعبه.

أما ريال أوفييدو، فيخوض المواجهة تحت ضغط كبير، إذ يتذيل جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، ويحتاج إلى نتيجة إيجابية للحفاظ على آماله في البقاء ضمن أندية الدرجة الأولى.

موعد مباراة ريال مدريد وريال أوفييدو

تقام المباراة اليوم الخميس الموافق 14 مايو 2026.

وتنطلق صافرة البداية في تمام:

الساعة 10:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الساعة 11:30 مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال أوفييدو

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس المباراة بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتُذاع المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

كيفية مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال أوفييدو

يمكن متابعة اللقاء عبر الإنترنت من خلال تطبيق "تود"، بالإضافة إلى خدمة "بي إن كونكت"، التي تتيح مشاهدة مباريات الدوري الإسباني مباشرة على مختلف الأجهزة الذكية.

معلق مباراة ريال مدريد وريال أوفييدو

أسندت شبكة بي إن سبورتس مهمة التعليق على أحداث المباراة إلى المعلق التونسي المميز عصام الشوالي، الذي يتولى الوصف التفصيلي للمواجهة المرتقبة بين الفريقين.