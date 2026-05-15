المباراة التي تبدو هادئة قبل البداية.. قد تتحول...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 15 مايو 2026 02:17 مساءً - يستضيف فريق القادسية نظيره الحزم مساء اليوم الخميس، في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026.

ويدخل القادسية اللقاء بطموح تحقيق الفوز ومواصلة نتائجه الإيجابية على أرضه، بينما يسعى الحزم للخروج بنتيجة إيجابية تعزز من موقفه في جدول الترتيب خلال الجولات الأخيرة من الموسم.

موعد مباراة القادسية والحزم

تقام مباراة القادسية والحزم اليوم الخميس الموافق 14 مايو 2026، على ملعب الأمير سعود بن جلوي.

وتنطلق صافرة البداية في تمام:

09:00 مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

10:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

كيفية مشاهدة مباراة القادسية ضد الحزم

يمكن متابعة المباراة مباشرة عبر الإنترنت من خلال تطبيق "ثمانية"، الذي يوفر خدمة البث المباشر لجميع مباريات دوري روشن السعودي بجودة عالية.

كما يمكن مشاهدة اللقاء عبر منصة "DAZN SA"، التي تتيح تغطية مباشرة للمباراة على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفاز الذكية.

القنوات الناقلة لمباراة القادسية والحزم

تنقل المباراة عبر منصة "ثمانية" باعتبارها الناقل الحصري لمنافسات دوري روشن السعودي للمترفين في الموسم الحالي.