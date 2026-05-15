رسميًا.. انبي يوجه الشكر لمديره الفني حمزة الجمل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 15 مايو 2026 02:17 مساءً - أعلن نادي انبي بشكل رسمي نهاية مشوار المدير الفني "حمزة الجمل" مع الفريق الأول لكرة القدم، بعد انتهاء الفترة التي قاد خلالها الجهاز الفني خلال منافسات الموسم الجاري، في خطوة جاءت عقب النجاحات التي حققها الفريق البترولي تحت قيادته.

انبي يوجه الشكر لمديره الفني حمزة الجمل بعد نهاية المشوار

وجهت إدارة نادي انبي رسالة تقدير للمدرب على ما قدمه طوال فترة توليه المسؤولية، مؤكدة أن التجربة شهدت تعاونًا مثمرًا وانضباطًا كبيرًا داخل الفريق، وهو ما انعكس بشكل واضح على نتائج انبي هذا الموسم، بعدما تمكن من تأمين موقعه مبكرًا بعيدًا عن دائرة الهبوط، إلى جانب ضمان التواجد ضمن مجموعة الأندية السبعة الكبار في جدول المنافسة.

وشهدت الفترة الأخيرة حالة من الاستقرار الفني داخل صفوف انبي، حيث نجح حمزة الجمل في إعادة التوازن للفريق وتحقيق سلسلة من النتائج الإيجابية أمام عدد من المنافسين، الأمر الذي منح الفريق فرصة إنهاء الموسم بصورة قوية، وسط إشادة جماهيرية وإدارية بالمستوى الذي ظهر به اللاعبون.

شكر الصفحة الرسمي للنادي لـ "حمزة الجمل"

من خلال الصفحة الرسمية للنادي عبر موقع "فيس بوك"، حرص انبي على توجيه رسالة خاصة للمدرب، جاء فيها أن العلاقة بين الطرفين كانت مليئة بالنجاحات والعطاء، وأن حمزة الجمل قدم نموذجًا في الالتزام والقيادة طوال مدة التعاقد، مع تمنيات الإدارة له بالتوفيق في محطته المقبلة واستكمال مسيرته التدريبية الناجحة.