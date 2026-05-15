بين الهيبة والطموح.. ريال مدريد أمام أوفييدو في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 15 مايو 2026 02:17 مساءً - يترقب عشاق الكرة الإسبانية المواجهة التي تجمع بين ريال مدريد وريال أوفييدو مساء اليوم الخميس على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

موقف ريال مدريد وأوفييدو

ويدخل ريال مدريد اللقاء بهدف استعادة نغمة الانتصارات بعد خسارته في الجولة الماضية أمام برشلونة، والتي منحت الفريق الكتالوني لقب الليجا رسميًا. ويحتل النادي الملكي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 77 نقطة، بعدما حقق 24 انتصارًا وتعادل في خمس مباريات وتلقى ست هزائم.

على الجانب الآخر، يخوض ريال أوفييدو المباراة تحت ضغط كبير في ظل احتلاله المركز العشرين والأخير برصيد 29 نقطة، ويأمل في الخروج بنتيجة إيجابية تعزز آماله في البقاء ضمن أندية الدرجة الأولى.

موعد مباراة ريال مدريد وريال أوفييدو

تقام المباراة اليوم الخميس 14 مايو 2026، وتنطلق صافرة البداية في تمام:

العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الحادية عشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال أوفييدو

تنقل شبكة بي إن سبورتس المباراة حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر قناة بي إن سبورتس 1.

كيفية مشاهدة المباراة عبر الإنترنت

يمكن متابعة اللقاء مباشرة عبر تطبيق TOD أو خدمة بي إن كونكت الخاصة بشبكة بي إن سبورتس.

معلق مباراة ريال مدريد وريال أوفييدو

أسندت الشبكة مهمة التعليق على أحداث المباراة إلى المعلق التونسي عصام الشوالي.

التشكيل المتوقع لريال مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: ترنت ألكسندر-أرنولد، مارك أسينسيو، أنطونيو روديغر، فران غارسيا.

الوسط: بيتاريتش، أوريلين تشواميني.

الوسط الهجومي: إبراهيم دياز، جود بيلينغهام، فينيسيوس جونيور.

الهجوم: جونزالو غارسيا.

ويسعى ريال مدريد لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز ومصالحة جماهيره، بينما يتمسك ريال أوييدو بآخر آماله في الهروب من شبح الهبوط.