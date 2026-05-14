بعد الزيادة الرسمية.. أسعار باقات الإنترنت في مصر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 مايو 2026 10:23 مساءً - شهدت أسعار الإنترنت في مصر 2026 زيادات جديدة بعد إعلان الشركة المصرية للاتصالات تطبيق تعديل رسمي على أسعار باقات الإنترنت المنزلي التابعة لخدمة WE، وذلك عقب موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تحريك أسعار عدد من خدمات الاتصالات بنسبة تراوحت بين 9% و15% شاملة ضريبة القيمة المضافة، في خطوة تستهدف إعادة تسعير خدمات الإنترنت بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف التشغيل داخل السوق المصرية.

أسعار باقات الإنترنت في مصر الجديدة 2026 من WE

تأتي الزيادة الجديدة بالتزامن مع التوسع المستمر في خدمات الإنترنت والاعتماد المتزايد على الشبكات المنزلية في الدراسة والعمل عن بُعد ومتابعة المحتوى الرقمي، إلى جانب ارتفاع تكاليف البنية التحتية والخدمات التقنية، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على أسعار باقات الإنترنت الأرضي بمختلف السرعات والسعات، أسعار باقات WE سرعة 30 ميجا بعد الزيادة الرسمية، هي:

باقة 50 جيجابايت بسعر 171 جنيهًا شهريًا شامل الضريبة.

باقة 150 جيجابايت ارتفعت إلى 296.4 جنيه بدلًا من 239.4 جنيه.

باقة 200 جيجابايت وصلت إلى 376.2 جنيه بدلًا من 330.6 جنيه.

باقة 250 جيجابايت سجلت 450.3 جنيه شهريًا.

باقة 300 جيجابايت أصبحت بسعر 524.4 جنيه.

باقة 400 جيجابايت ارتفعت إلى 661.2 جنيه.

باقة 500 جيجابايت وصلت إلى 752.4 جنيه.

باقة 750 جيجابايت سجلت 1054.5 جنيه شهريًا.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي WE بسرعة 70 ميجا

شملت الزيادة أيضًا باقات سرعة 70 ميجابت، التي تعد من أكثر الباقات استخدامًا بين العملاء الباحثين عن سرعات أعلى وتجربة إنترنت أكثر استقرارًا، سواء في مشاهدة الفيديوهات أو الألعاب الإلكترونية أو الاستخدامات المهنية، وجاءت الأسعار الجديدة لباقات 70 ميجا على النحو التالي: