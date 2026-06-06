خطوة جديدة على طريق التحضير.. سوريا ضد روسيا...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 يونيو 2026 11:17 صباحاً - تتجه أنظار الجماهير السورية مساء اليوم نحو المباراة الودية التي تجمع منتخب سوريا بنظيره منتخب روسيا البيضاء في لقاء يندرج ضمن استعدادات المنتخبين للاستحقاقات القادمة، وسط رغبة من الطرفين في تحقيق أكبر استفادة فنية ممكنة من هذه التجربة الدولية.

أهمية مباراة سوريا ضد روسيا البيضاء

وتأتي هذه المواجهة في وقت يواصل فيه المنتخب السوري العمل على تطوير جاهزية لاعبيه وتجهيز المجموعة التي سيعتمد عليها خلال المرحلة المقبلة، حيث يسعى الجهاز الفني إلى استغلال المباراة في متابعة أداء العناصر المختلفة تحت ضغط المباريات الدولية، إلى جانب اختبار بعض الأفكار الخططية التي يتم العمل عليها خلال المعسكر الحالي.

كما تمثل المباراة فرصة مهمة للاعبين لإثبات قدراتهم وتقديم مستويات قوية، خاصة أن المنافسة على المراكز الأساسية داخل المنتخب لا تزال مفتوحة قبل المواعيد الرسمية المقبلة.

موعد مباراة سوريا وروسيا البيضاء

يستضيف اللقاء الودي بين المنتخب السوري ومنتخب روسيا البيضاء اليوم ضمن البرنامج التحضيري للمنتخبين خلال فترة التوقف الدولي، وتُطلق صافرة البداية عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت دمشق والقاهرة ومكة المكرمة، فيما تبدأ المباراة عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي، والخامسة مساءً بتوقيت غرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا وروسيا البيضاء

سيكون بإمكان الجماهير متابعة أحداث المباراة مباشرة عبر قناة "أنا سوريا" التي خصصت تغطية خاصة لهذه المواجهة الودية، وتوفر القناة نقلًا مباشرًا للقاء، إلى جانب متابعة لأبرز الأخبار والتفاصيل المتعلقة بالمنتخب السوري خلال فترة الإعداد الحالية.

معلق مباراة سوريا وروسيا البيضاء

يتواجد المعلق إبراهيم العيو خلف الميكروفون للتعليق على مجريات المباراة، حيث سيتابع لحظة بلحظة أحداث المواجهة التي تجمع سوريا وروسيا البيضاء في إطار التحضيرات الدولية الجارية.