سوريون يشاركون فرحة منتخب مصر في كأس العالم بهدف إمام عاشور

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 يونيو 2026 01:24 صباحاً - تداول نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو يوثق لحظات احتفال عدد من السوريين في العاصمة دمشق بهدف منتخب مصر في بلجيكا ضمن مبارياته في بطولة كأس العالم المقامة بالولايات المتحدة، وسط أجواء حماسية عكست حجم الدعم الشعبي الذي يحظى به "الفراعنة" في الشارع السوري.

وأظهر الفيديو المتداول تجمع عشرات المشجعين أمام شاشات عرض لمتابعة المباراة، قبل أن تنفجر الاحتفالات عقب تسجيل اللاعب إمام عاشور هدفًا لمنتخب مصر، حيث علت الهتافات والتصفيق مرددة "مصر.. مصر"، في مشهد لاقى تفاعلًا واسعًا على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

علاقات تاريخية بين مصر وسوريا

وحصد المقطع آلاف المشاهدات والتعليقات خلال وقت قصير، إذ أشاد متابعون بالعلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين المصري والسوري، معتبرين أن تشجيع المنتخب المصري يعكس الروابط العربية المشتركة والدعم الجماهيري الذي يحظى به المنتخب خارج الحدود المصرية.

وتفاعل مستخدمون من مصر وسوريا مع الفيديو، مؤكدين أن نجاحات المنتخب المصري في المحافل الدولية تمثل مصدر فخر للعديد من الجماهير العربية، خاصة في ظل المشاركة القوية للفراعنة في البطولة العالمية.