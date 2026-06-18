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الذهب يحافظ على مكاسبه

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الذهب يحافظ على مكاسبه

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الذهب يحافظ على مكاسبه

الذهب يحافظ على مكاسبه

دوت الخليج -
الذهب يحافظ على مكاسبه
استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، قرب أعلى مستوى في أسبوع مع ترقب المستثمرين لمزيد من التفاصيل حول الاتفاق الأمريكي الإيراني وقرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في أول اجتماع لكيفن وارش كرئيس للبنك.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4331.29 دولار للأوقية، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس بنسبة 0.1 في المئة إلى 4351.40 دولار، بعد أن لامس المعدن الأصفر الاثنين أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع عند 4370.82 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.2 بالمئة إلى 70.05 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1792.05 دولار للأوقية وتراجع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1341.23 دولار للأوقية.

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امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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