سوريون يشاركون فرحة منتخب مصر في كأس العالم بهدف إمام عاشور

سوريون يشاركون فرحة منتخب مصر في كأس العالم بهدف إمام عاشور

وزير الخارجية الكويتي يستقبل الممثلة الأممية لمتابعة ملف...

وزير الخارجية الكويتي يستقبل الممثلة الأممية لمتابعة ملف...

أخبار اليمن : الكونغو تفجّر إعلان رسمي أمام البرتغال

أخبار اليمن : الكونغو تفجّر إعلان رسمي أمام البرتغال

أخبار اليمن : 3884 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس

أخبار اليمن : 3884 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس

الذهب يحافظ على مكاسبه

الذهب يحافظ على مكاسبه

بورصة الكويت تغلق على تراجع

بورصة الكويت تغلق على تراجع

الرئيسية اخبار الخليج اخبار اليمن

أخبار اليمن : 3884 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أخبار اليمن : 3884 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس

أخبار اليمن : 3884 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس

دوت الخليج -
3884 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي إلى 3 آلاف و884 شهيداً و11 ألفاً و856 مصاباً،

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، إلى أنها أحصت 58 شهيداً و5 مصابين في آخر 24 ساعة، موضحة أن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى "3884 شهيدا و11856 مصاباً منذ 2 مارس الماضي وحتى اليوم".

ومنذ صباح الأربعاء، تعرضت عدة مناطق جنوبي لبنان لقصف مدفعي وغارات إسرائيلية، رغم الإعلان عن التوصل لاتفاق أمريكي إيراني ينهي العمليات العسكرية بين الجانبين يشمل لبنان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : 3884 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه:
اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

أخبار ذات صلة

0 تعليق