أخبار اليمن : 3884 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس

3884 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي إلى 3 آلاف و884 شهيداً و11 ألفاً و856 مصاباً،
وأشارت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، إلى أنها أحصت 58 شهيداً و5 مصابين في آخر 24 ساعة، موضحة أن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى "3884 شهيدا و11856 مصاباً منذ 2 مارس الماضي وحتى اليوم".
ومنذ صباح الأربعاء، تعرضت عدة مناطق جنوبي لبنان لقصف مدفعي وغارات إسرائيلية، رغم الإعلان عن التوصل لاتفاق أمريكي إيراني ينهي العمليات العسكرية بين الجانبين يشمل لبنان.
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