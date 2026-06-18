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بورصة الكويت تغلق على تراجع

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 21.68 نقطة بنسبة بلغت 0.25 في المئة ليبلغ مستوى 8814.22 نقطة وتم تداول 659.2 مليون سهم عبر 39277 صفقة نقدية بقيمة 156.7 مليون دينار (481 مليون دولار). بورصة الكويت تغلق على تراجعأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 21.68 نقطة بنسبة بلغت 0.25 في المئة ليبلغ مستوى 8814.22 نقطة وتم تداول 659.2 مليون سهم عبر 39277 صفقة نقدية بقيمة 156.7 مليون دينار (481 مليون دولار). وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 25.11 نقطة بنسبة بلغت 0.29 في المئة ليبلغ مستوى 8780.22 نقطة من خلال تداول 366.4 مليون سهم عبر 18666 صفقة نقدية بقيمة 49.9 مليون دينار (153.19 مليون دولار). كما انخفض مؤشر السوق الأول 22.07 نقطة بنسبة بلغت 0.24 في المئة ليبلغ مستوى 9278.88 نقطة من خلال تداول 292.77 مليون سهم عبر 20611 صفقة بقيمة 107.8 مليون دينار (327.8 مليون دولار). في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) بنحو 56.58 نقطة بنسبة بلغت 0.58 في المئة ليبلغ مستوى 9820.70 نقطة من خلال تداول 305.8 مليون سهم عبر 13464 صفقة نقدية بقيمة 39.5 مليون دينار ( 121.2 مليون دولار).

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