سوريون يشاركون فرحة منتخب مصر في كأس العالم بهدف إمام عاشور

سوريون يشاركون فرحة منتخب مصر في كأس العالم بهدف إمام عاشور

وزير الخارجية الكويتي يستقبل الممثلة الأممية لمتابعة ملف...

وزير الخارجية الكويتي يستقبل الممثلة الأممية لمتابعة ملف...

أخبار اليمن : الكونغو تفجّر إعلان رسمي أمام البرتغال

أخبار اليمن : الكونغو تفجّر إعلان رسمي أمام البرتغال

أخبار اليمن : 3884 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس

أخبار اليمن : 3884 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس

الذهب يحافظ على مكاسبه

الذهب يحافظ على مكاسبه

بورصة الكويت تغلق على تراجع

بورصة الكويت تغلق على تراجع

الرئيسية أخبار عربية

بورصة الكويت تغلق على تراجع

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بورصة الكويت تغلق على تراجع

بورصة الكويت تغلق على تراجع

دوت الخليج -
بورصة الكويت تغلق على تراجع
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 21.68 نقطة بنسبة بلغت 0.25 في المئة ليبلغ مستوى 8814.22 نقطة وتم تداول 659.2 مليون سهم عبر 39277 صفقة نقدية بقيمة 156.7 مليون دينار (481 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 25.11 نقطة بنسبة بلغت 0.29 في المئة ليبلغ مستوى 8780.22 نقطة من خلال تداول 366.4 مليون سهم عبر 18666 صفقة نقدية بقيمة 49.9 مليون دينار (153.19 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 22.07 نقطة بنسبة بلغت 0.24 في المئة ليبلغ مستوى 9278.88 نقطة من خلال تداول 292.77 مليون سهم عبر 20611 صفقة بقيمة 107.8 مليون دينار (327.8 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) بنحو 56.58 نقطة بنسبة بلغت 0.58 في المئة ليبلغ مستوى 9820.70 نقطة من خلال تداول 305.8 مليون سهم عبر 13464 صفقة نقدية بقيمة 39.5 مليون دينار ( 121.2 مليون دولار).

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بورصة الكويت تغلق على تراجع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

أخبار ذات صلة

0 تعليق