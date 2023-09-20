معدل التضخم في بريطانيا يتراجع إلى 6.7% خلال أغسطس

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 سبتمبر 2023 03:13 مساءً - – أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا انخفض على غير المتوقع إلى 6.7 بالمئة في أغسطس، وذلك قبل يوم من قرار متوقع لبنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

كان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة إلى سبعة بالمئة من 6.8 بالمئة في يوليو إذ ساهمت قفزة في أسعار الوقود وزيادة الضريبة على المشروبات الكحولية في ارتفاع معدل التضخم السنوي للمرة الأولى منذ فبراير .

قفزة في أسعار الوقود

وقال بنك إنجلترا الشهر الماضي إنه يتوقع أن يرتفع التضخم في أغسطس إلى 7.1 بالمئة قبل أن ينخفض ​​بشكل حاد إلى حوالي خمسة بالمئة في أكتوبر، وهو ما سيظل أعلى من المعدل المستهدف عند اثنين بالمئة.

ومن المتوقع رفع سعر الفائدة للمرة الخامسة عشرة على التوالي في بريطانيا يوم الخميس ليصل إلى 5.5 بالمئة من 5.25 بالمئة.