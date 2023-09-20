شل توقع اتفاقية شراكة مع كوفبيك الكويتية في قطاع 3 دلتا…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 سبتمبر 2023 04:10 مساءً - شاهندة إبراهيم – وقعت شركة (BG International Limited) التابعة لشركة شل النفطية، اتفاقية شراكة مع الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) عبر شركتها التابعة كوفبك مصر المحدودة (كوفبيك مصر).

وبموجب الاتفاقية، تستحوذ كوفبيك على حصة عاملة بنسبة 40% من قطاع 3 دلتا النيل (شمال شرق العامرية) في البحر الأبيض المتوسط قبالة شواطئ جمهورية مصر العربية.

وتخضع هذه الإتفاقيات للموافقات الحكومية والجهات التنظيمية دون الإخلال بحق الشفعة ، وستظل شل هي المشغل الرئيسي لهذا القطاع.

قال خالد قاسم، رئيس مجلس إدارة شركات شل في مصر: “سعداء بشراكتنا الجديدة في قطاع 3 دلتا النيل، والتي ستمكننا من الاستفادة من خبراتنا المشتركة للمضي قدماً في هذه الفرصة ، حيث تعزز هذه الاتفاقية مكانة شل وأنشطتها الاستكشافية البحرية، كما أن قرب هذا القطاع من الأصول الحالية لشركة شل وغيرها من القطاعات الاستكشافية الخاصة بها في المنطقة سيساعد في تحقيق أهدافها ودعم مصر في تلبية احتياجاتها من إمدادات الطاقة.”

توسع أنشطة كوفبيك في مصر

ومن جانبه، قال محمد سالم الحيمر، الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية: “يسرنا توسيع أنشطتنا في مصر بالتعاون مع شركائنا الدوليين العاملين في أحواض استكشافية متميزة بما يتماشى مع استراتيجيتنا لعام 2040.

وتابع: ستمكّن هذه الشراكة الجديدة في قطاع 3 دلتا النيل كوفبيك من تعزيز أصولها البحرية وأنشطتها الاستكشافية في مصر”.

وأضاف: “تتواجد كوفبيك بالفعل في هذه المنطقة حيث تم منحها قطاع شمال رأس كنايس البحري في البحر الأبيض المتوسط في عام 2020”.

وفي أغسطس 2023، بدأت شركة شل مصر وشركاؤها أنشطة الحفر في قطاعي 3 و4 بدلتا النيل، الواقعتين في البحر الأبيض المتوسط، ويضمن المشروع الاستكشافي حفر ثلاثة آبار على التوالي.

ووفقا للبيان، ستكون حصة الشركاء بعد اتمام الاتفاقية على النحو التالي: شل تستحوذ على 60%(المشغل)، وكوفبيك حصتها ستصل إلى 40%.