انت الأن تتابع خبر تعزيز العلاقات الاقتصادية مع السعودية يحقق مصلحة مشتركة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اجتمع رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، فتحي الجغبير الثلاثاء، مع وفد سعودي، يضم رئيس مجلس الأعمال الأردني السعودي، الدكتور حمدان السمرين وأعضاء من غرف الصناعة والتجارة السعودية.

وأكد الجغبير خلال اللقاء أن العلاقة الاقتصادية بين الدول العربية يجب أن تكون على قاعدة رابح- رابح، بحيث لا يكون التبادل التجاري لصالح بلد على حساب الأخرى.

وأشار إلى أن التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 5.3 مليار دولار العام الماضي وبنمو نسبته 24 بالمئة عن العام 2021، حيث بلغت الصادرات الأردنية إلى المملكة نحو 1.18 مليار دولار بنمو نسبته 15 بالمئة، مقابل صادرات سعودية إلى الأردن بلغت 4.1 مليار دولار خلال نفس العام وبنمو نسبته 27 بالمئة، لافتاً إلى أن الاستثمارات السعودية في الأردن من بين الأعلى حيث تقدر قيمتها بنحو 12 مليار دولار.

وقال إن هذه الأرقام قابلة للزيادة في ظل العلاقة المتميزة التي تجمع البلدين في شتى المجالات، مشيراً

إلى أن التبادل التجاري لا يتناسب مع التنوع الإنتاجي للقطاع الصناعي في البلدين.

وبين أن زيارة الوفد السعودي تأتي بدعوة من غرفة صناعة عمان لزيارة معرض "جو هوم" للمستلزمات المنزلية الذي تنظمه الغرفة، واستكمالا للزيارات السابقة الناجحة لوفود صناعية أردنية إلى السعودية والتي تم خلالها عقد لقاءات عمل ثنائية مع رجال الأعمال السعوديين في كل من الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وبحث المجتمعون عدداً من القضايا والمشاريع المقترحة التي من شأنها تعميق أطر التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، خاصة ما يتعلق بتسريع وتسهيل الإجراءات الجمركية على الحدود بين البلدين، وتبسيط الإجراءات الخاصة بالمستثمرين، لاستقطاب المزيد من الاستثمارات السعودية الى الأردن.

واقترحوا إنشاء لجنة مشتركة بين غرفتي صناعة الأردن وعمان ومجلس الأعمال الأردني السعودي، بهدف دراسة إنشاء مركز للمنتوجات الأردنية في مدينة الرياض أو جدة للبيع المباشر ليتم من خلاله عرض العينات و تسويق وترويج المنتجات الصناعية الأردنية في السعودية.