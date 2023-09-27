انت الأن تتابع خبر انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية لأكثر من 678 نقطة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، أكثر من 678 نقطة، وكذلك أسهم غالبية الشركات في معاملات الثلاثاء.

وانخفض مؤشر داو جونز، الثلاثاء، 388 نقطة ليغلق على 33618 نقطة، كما انخفض مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 207 نقاط ليتراجع الى 13063 نقطة.

أما مؤشر (S&P500) فانخفض أيضا 63 نقطة ليغلق عند 4273 نقطة، فيما انخفض مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، نحو 20 نقطة ليغلق عند 1764 نقطة.