هيئة السلع التموينية تطرح ممارسة دولية لشراء القمح

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 27 سبتمبر 2023 11:53 صباحاً - – تسعى الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، إلى شراء القمح في ممارسة دولية.

والموعد النهائي لتقديم العروض هو يوم الأربعاء. ويجب تقديمها على أساس التسليم على ظهر السفينة والسداد عند الاطلاع.

وسيتم الشحن في الفترة من العاشر إلى العشرين من نوفمبر و/أو من 21 إلى 30 نوفمبر.