مال وأعمال

هيئة السلع التموينية تطرح ممارسة دولية لشراء القمح

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيئة السلع التموينية تطرح ممارسة دولية لشراء القمح من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 27 سبتمبر 2023 11:53 صباحاً - – تسعى الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، إلى شراء القمح في ممارسة دولية.

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والموعد النهائي لتقديم العروض هو يوم الأربعاء. ويجب تقديمها على أساس التسليم على ظهر السفينة والسداد عند الاطلاع.

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وسيتم الشحن في الفترة من العاشر إلى العشرين من نوفمبر و/أو من 21 إلى 30 نوفمبر.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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