- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيئة السلع التموينية تطرح ممارسة دولية لشراء القمح من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 27 سبتمبر 2023 11:53 صباحاً - – تسعى الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، إلى شراء القمح في ممارسة دولية.
والموعد النهائي لتقديم العروض هو يوم الأربعاء. ويجب تقديمها على أساس التسليم على ظهر السفينة والسداد عند الاطلاع.
وسيتم الشحن في الفترة من العاشر إلى العشرين من نوفمبر و/أو من 21 إلى 30 نوفمبر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هيئة السلع التموينية تطرح ممارسة دولية لشراء القمح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.