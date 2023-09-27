قطر للطاقة توقع عقدا لبناء 17 ناقلة غاز بقيمة 3.9 مليار…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 27 سبتمبر 2023 08:17 مساءً - سكاي نيوز _ وقعت شركة قطر للطاقة اليوم الأربعاء، اتفاقية بقيمة 14.2 مليار ريال قطري (3.9 مليار دولار)، مع شركة هيونداي للصناعات الثقيلة الكورية لبناء 17 ناقلة للغاز الطبيعي المسال.

تمثل هذه الصفقة، بداية المرحلة الثانية من برنامج قطر للطاقة لبناء الأسطول البحري لناقلات الغاز الطبيعي المسال الذي سيدعم الزيادة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من مشروعي توسعة حقل الشمال وجولدن باس، بالإضافة إلى متطلبات تحديث أسطولها على المدى الطويل، بحسب بيان الشركة.

الاتفاقية ترفع عدد سفن الغاز المسال التي سيتم تسليمها إلى قطر للطاقة إلى 77 ناقلة

وذكر البيان، أنه إلى جانب 60 ناقلة تعاقدت عليها الشركة في المرحلة الأولى من البرنامج، والتي سيتم بناؤها في الأحواض الكورية والصينية، فإن اتفاقية اليوم ترفع إجمالي عدد سفن الغاز الطبيعي المسال الجديدة التي سيتم تسليمها إلى الشركة القطرية إلى 77 ناقلة، مع المزيد من الناقلات في المستقبل.