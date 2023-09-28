وزارة التموين تعلن استيراد 200 ألف طن سكر خام

دبي - احمد فتحي في الخميس 28 سبتمبر 2023 09:13 صباحاً - محمد أحمد – أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استيراد 200 ألف طن سكر خام، للوصول خلال الفترة المقبلة.

ونوهت الوزارة، في بيان، باتخاذ إجراءات استيراد هذه الكمية من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية، وشركة السكر والصناعات التكاملية، وشركات البنجر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية (شركة الفيوم لصناعة السكر وشركة الدقهلية لصناعة وتكرير السكر وشركة الدلتا للسكر وشركة النوبارية للسكر).

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الأرصدة الإستراتيجية من السلع الأساسية بألا تقل عن 6 أشهر.

وفي وقت سابق، قررت مصر مد حظر تصدير السكر 3 أشهر، باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة، إن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي حتى أبريل المقبل.

ويبلغ إنتاج مصر من السكر نحو 2.9 مليون طن في حين يصل معدل الاستهلاك 3.4 مليون طن وتستورد مصر 50 ألف طن من الخارج.

ويبدأ موسم حصاد القصب لإنتاج السكر خلال شهر يناير و البنجر في فبراير، وتستهدف مصر توريد نحو 6 ملايين طن قصب لإنتاج نحو 600 ألف طن سكر.

وتبلغ المخصصات المالية المستهدفة لشراء محصول القصب من المزارعين أكثر من 9 مليارات جنيه، بعد رفع سعر توريد محصول القصب بواقع 400 ليصبح 1500 جنيهاً بدلا من 1100 جنيها للطن، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة.