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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ملف.. شركات الخدمات اللوجستية بين الربح والخسارة في مواجهة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 8 سبتمبر 2024 09:14 مساءً - يارا الجنايني _ تباين أداء شركات الخدمات اللوجستية في مواجهة الأزمة العميقة التي سببتها اضطرابات البحر الأحمر وتحويل مسارات السفن بعيدًا عن قناة السويس.
وعلى الرغم من التكاليف المتزايدة، حقق عدد من الشركات أرباحًا ملحوظة، ومنها الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إذ نما صافي أرباحها بنسبة 40%، وشركة القناة للتوكيلات الملاحية بنسبة 87%، وايجيترانس بنسبة 364.2%.
وفي المقابل، تكبدت شركات أخرى مثل العربية المتحدة للشحن والتفريغ خسائر كبرى نتيجة التكاليف المرتفعة وقلة الطلب، مما يعكس تأثير الأزمة على القطاع بشكل غير متساوٍ، كما يعكس مرونتها في التكيف مع التحديات الكبرى.
وفي مواجهة تداعيات الأزمة، اتجهت شركات إلى الدخول في تحالفات لمجابهة ارتفاع التكاليف، فيما تدرس أخرى إقامة مراكز توزيع إقليمية للتغلب على مخاطر الشحن البحري.
عبير لهيطة: الشحن الجوي يعوض تراجع طلبات النقل البحري
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عمرو السمدوني: مراكز توزيع إقليمية مقترحة للتغلب على أزمة الشحن البحري
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