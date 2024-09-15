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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مؤشر التضخم في قطر يتسارع إلى 1.15% أغسطس الماضي من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 15 سبتمبر 2024 11:08 مساءً - سي إن بي سي_ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في قطر ، أغسطس الماضي، بنسبة 1.15% على أساس سنوي قياسا بـ 0.22% في شهر يوليو الذي سبقه وفقاً لبيانات المجلس الوطني للتخطيط.
و ساهمت ست قطاعات رئيسية في تسارع مؤشر التضخم في قطر الشهر الماضي بقيادة مجموعة الترفيه والثقافة التي ارتفعت بنسبة 10.65% ثم مجموعة السلع والخدمات الاخرى بنسبة 5.3%.
في المقابل سجلت الشهر الماضي خمس مجموعات انخفاضا بنسب متفاوتة ، تصدرتها مجموعة السكن والكهرباء والماء بنسبة تراجع سنوي قدره 3.74% ثم الصحة بنسبة 1.63%
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