انت الأن تتابع خبر سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه اليوم الاثنين 16-9-2024 في مصر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ونستعرض في التقرير التالي سعر الدرهم الاماراتي في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرية:

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 13.14 جنيه للشراء و13.18 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي ببنك مصر

بلغ سعر الدرهم الإماراتي ببنك مصر 13.16 جنيه للشراء و13.20 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي بالبنك التجاري الدولي

سجل سعر الدرهم الإماراتي بالبنك التجاري الدولي 13.15 جنيه للشراء 13.20 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في بنك فيصل الاسلامي

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك فيصل الاسلامي 13.15 للشراء و13.20 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي ببنك قطر الوطني

بلغ سعر الدرهم الإماراتي ببنك قطر الوطني نحو 13.13 جنيه للشراء و13.20 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي ببنك المصرف المتحد

بلغ سعر الدرهم الإماراتي ببنك المصرف المتحد نحو 12.90 جنيه للشراء 13.20 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي بمصرف أبو ظبي الاسلامي