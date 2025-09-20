الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان عن مبادرة وطنية لتوزيع أكياس قماشية مدعومة بدلا من البلاستيكية، موضحا أن المرحلة الأولى ستشمل إنتاج نحو 6 ملايين كيس وتوزيعها على الأسر الأردنية بواقع ثلاثة أكياس لكل أسرة، وبسعر مدعوم لا يتجاوز عشرة قروش.

البيئة تطلق مبادرة لتوزيع أكياس قماشية مدعومة

وأشار خلال جلسة حوارية عقدها المنتدى الاقتصادي الأردني بعنوان "مساهمة قطاع البيئة في دعم مسارات التحديث الاقتصادي"، إلى أن عوائد هذه الرسوم سيعاد استثمارها في برامج بيئية مستدامة وحملات نظافة وطنية.

وأوضح الوزير، بحسب بيان المنتدى اليوم السبت، أنه تمت زراعة 10 ملايين شجرة خلال عشر سنوات ضمن مشروع التحريج الوطني وإطلاق برامج في الزراعة الذكية لتعزيز الأمن الغذائي، إضافة إلى تطوير فرص استثمارية في الاقتصاد الأزرق بخليج العقبة، الذي وصفه بـ"الكنز غير المستغل" لما يحتويه من موارد طبيعية وبيولوجية قيمة.

وأشار الى أن الأردن يستفيد حاليا من 10 آلاف طن فقط من أصل 69 ألفا سنويا من النفايات الإلكترونية رغم احتوائها على معادن ثمينة كالذهب والفضة.

واعتبر أن قطاع النفايات يشكل "فرصة اقتصادية واعدة لخلق وظائف خضراء"، ضمن توجه الوزارة لتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري وتحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية.

وأضاف، إن "البيئة ليست عائقا أمام الاستثمار بل ضمانة لاستمراره"، مستشهدا بتجارب العقبة الاقتصادية الخاصة حيث أسهمت الإدارة البيئية الفاعلة في حماية الاستثمارات وتقليل المخاطر.

وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد تكاملا أكبر بين السياسات البيئية والاقتصادية بما يحقق التنمية المستدامة ويحافظ على مستقبل الأجيال القادمة، داعيا القطاع الخاص إلى شراكة فاعلة في تنفيذ البرامج البيئية.

من جهته، أوضح نائب رئيس المنتدى العين عيسى مراد، أن المنتدى أصبح منصة حوارية راسخة تجمع القطاع الخاص مع الحكومة والمؤسسات الدولية، مشيرا الى ان استضافة وزير البيئة تعكس أهمية دمج البعد البيئي في السياسات الاقتصادية، لاسيما في ظل اشتراط الأسواق العالمية الالتزام بالمعايير البيئية لضمان استدامة الاستثمارات.

وفي ختام الجلسة، دار نقاش موسع بين المشاركين تركز على آليات استفادة الأردن من التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر، ودور القطاع الخاص في دعم المبادرات البيئية الوطنية