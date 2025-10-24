الرياض - كتبت رنا صلاح - سجلت الأسواق الآسيوية مكاسب جماعية في تداولات الجمعة، مدفوعة بصعود أسهم التكنولوجيا، بعدما خففت خطط لقاء مرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ من حدة المخاوف بشأن الحرب التجارية.

وقفز مؤشر "إم إس سي آي" لأسهم آسيا بنحو 0.5 بالمئة، مستأنفاً موجة ارتفاع قوية منذ بداية العام دفعت به إلى مستويات قياسية، وفقا لموقع (بلومبيرغ) الاقتصادي.

الأسواق الآسيوية تسجل مكاسب جماعية

وكانت أسهم التكنولوجيا في طليعة الرابحين، مع صعود سهم شركة "إس كيه هاينكس" الكورية لصناعة الشرائح بما يصل إلى 6.9 بالمئة، وبلغ مؤشر (كوسداك) الكوري الآلي لتحديد الأسعار للمتعاملين في الأسهم 883.08 بزيادة 11.05 نقطة عند الإغلاق.

وفي الصين، تصدرت شركات أشباه الموصلات المكاسب أيضاً وسط تركيز جديد من بكين على تعزيز الاكتفاء الذاتي التقني، وقفز مؤشر "ستار 50" للشركات التقنية بأكثر من 3 بالمئة.

في اليابان، ارتفع متوسط مؤشر نيكاي بأكثر من 1 بالمئة اليوم الجمعة، مدفوعاً بمكاسب قوية لأسهم التكنولوجيا ذات الوزن الثقيل في المؤشر، في ظل تفاؤل الأسواق بحكومة ساناي تاكايتشي الجديدة ذات التوجه المالي المتساهل، ما جعل المؤشر في طريقه لتسجيل مكاسبه الأسبوعية الثامنة خلال الأسابيع التسعة الأخيرة.

وصعد مؤشر نيكاي بنسبة 1.35 بالمئة ليصل إلى 49,299.12 نقطة، بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة، بينما ارتفع المؤشر الأوسع توبكس بنسبة 0.66 بالمئة مسجلاً 3,275.37 نقطة.

وخلال الأسبوع، صعد نيكاي بنسبة 3.6 بالمئة، فيما حقق توبكس مكاسب بنسبة 3.3 بالمئة.