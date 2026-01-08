الرياض - كتبت رنا صلاح - قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن القمة الأردنية الأوروبية قررت عقد المؤتمر الاستثماري الأردني الأوروبي الأول خلال شهر نيسان المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية وجذب الاستثمارات.

اتفاق على عقد المؤتمر الاستثماري الأردني الأوروبي في نيسان

وأضاف الصفدي، في مؤتمر صحفي على هامش القمة التي عقدت في عمّان أن القمة غطّت مختلف آفاق التعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي، مؤكدة الحرص المشترك على العمل من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وبيّن الصفدي أن القمة أكدت استمرار الدعم الأوروبي للأردن بقيمة تقارب 3 مليارات يورو، يشمل نحو 600 مليون يورو على شكل منح لدعم الموازنة العامة وتنفيذ مشاريع اقتصادية في المملكة، ومنها أكثر من مليار يورو كقروض ميسّرة، وأكثر من مليار يورو مخصصة لدعم الاستثمار في الأردن.