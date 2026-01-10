الرياض - كتبت رنا صلاح - نفذت الولايات المتحدة الأمريكية وفنزويلا عملية مشتركة لإعادة ناقلة النفط "أولينا" إلى المياه الفنزويلية.

أولينا تعود إلى المياه الفنزويلية

وذكر البيان المشترك بين وزارة النفط في فنزويلا وشركة النفط الوطنية الفنزويلية PDVSA الصادر أمس الجمعة أن السفينة قد أبحرت "دون دفع أي مقابل أو الحصول على تصريح من السلطات الفنزويلية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح أمس بأن الولايات المتحدة "صادرت بالتنسيق مع السلطات المؤقتة في فنزويلا ناقلة نفط غادرت فنزويلا دون موافقتنا".

وأضاف ترامب أن "هذه الناقلة الآن في طريقها للعودة إلى فنزويلا وسيتم بيع النفط من خلال صفقة الطاقة الكبرى التي أنشأناها لمثل هذه المبيعات".

أكدت القيادة الجنوبية الأمريكية في وقت سابق أمس احتجاز ناقلة النفط "أولينا" ("مينيرفا" سابقا) في الكاريبي، لتصبح بذلك خامس سفينة تستولي عليها واشنطن في المحيط الأطلسي خلال الأسابيع الأخيرة.

وحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن البحرية الأمريكية تلاحق 16 ناقلة نفط تحمل نفطا فنزويليا خاضعا للعقوبات.