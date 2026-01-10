التنمية المحلية تعلن انطلاق الموجة الـ 28 لإزالة التعديات على الأراضى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 يناير 2026 12:30 مساءً - أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، انطلاق الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة اليوم السبت فى جميع المحافظات للتصدى لكافة أنواع التعديات والمخالفات ( أملاك الدولة ، المتغيرات المكانية غير القانونية، التعديات على الأراضى الزراعية) وذلك فى إطار حرص الدولة على الحفاظ على أراضيها والتصدى لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء وفرض هيبة القانون.

لجنة استرداد أراضى الدولة

وأشارت د.منال عوض إلى أن الموجة الحالية سوف تستمر من اليوم 10 يناير 2026، وتنتهى فى 27 مارس 2026، وذلك على ثلاث مراحل بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة ومديريات الأمن وكافة جهات الولاية المعنية وقوات إنفاذ القانون.

متابعة يومية لأعمال الموجة

وشددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة التزام جميع المحافظات بتحقيق المستهدفات من الموجة الـ 28 والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية حفاظاً على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة واسترداد حق الشعب، لافتة إلى أن الوزارة ستقوم بالمتابعة اليومية لأعمال الموجة من خلال قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة برئاسة الدكتور سعيد حلمي، وذلك عبر البث المباشر للأعمال من مركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، إلى جانب منظومة رقابية متكاملة لمتابعة تنفيذ المستهدفات اليومية، وضمان حوكمة الإجراءات.

وأشارت د.منال عوض ، إلى أنه سيتم رفع تقارير دورية بما سيتم تحقيقه فى كافة مراحل الموجة الـ28 إلى رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء ، مؤكدة أهمية تضافر كافة الجهود والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والجهات المعنية وجهات الولاية ووحدات المتغيرات المكانية لتذليل أى معوقات مع انطلاق الموجة وتحقيق المستهدفات.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن تنفيذ الموجة الحالية يأتى فى إطار تطبيق القانون بكل حزم، ومنع عودة التعديات مرة أخرى أو أى تعد جديد مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والمتابعة الميدانية المستمرة لما يتم إزالته، لضمان عدم تكرار المخالفات.