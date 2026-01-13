نعرض لكم الان تفاصيل خبر بكين تعارض تهديد ترامب برسوم جمركية على الدول التي تتعامل تجاريا مع إيران من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 13 يناير 2026 04:59 مساءً - العربية نت .. أعلنت الصين معارضتها “لأي عقوبات أحادية الجانب غير مشروعة تجاوز الحدود القانونية” بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي بأن الدول التي تتعامل تجارياً مع إيران ستواجه رسوماً جمركية بنسبة 25% على تجارتها مع أمريكا.

ترامب هدد برسوم إضافية بنسبة 25%

وقال متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن “موقف الصين ‌الرافض لفرض الرسوم الجمركية بشكل عشوائي ثابت وواضح. إن حروب التعريفات الجمركية والحروب التجارية لا رابح ‌فيها، والإكراه والضغط لا يحلان المشاكل”.

وأضاف “تعارض الصين بشدة أي عقوبات أحادية الجانب غير مشروعة وتجاوز للحدود القانونية، وستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها ‌المشروعة”، وفقا لـ””.

ويأتي تصعيد ترامب في إطار تشديد الضغوط الاقتصادية على طهران، في وقت تتصاعد فيه التوترات السياسية والاقتصادية بين الجانبين، فيما يُرجح أن يثير القرار ردود فعل دولية واسعة نظراً لتأثيره المحتمل على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

وبحسب مسؤولين أمريكيين، يميل ترامب إلى توجيه ضربة عسكرية لإيران، لكنه قد يعيد النظر في موقفه تبعا للتطورات الميدانية داخل البلاد والنقاشات الجارية مع مستشاريه.

وأضافوا أن أحد السيناريوهات المطروحة يتمثل في تنفيذ ضربة أولى يعقبها فتح باب مفاوضات جادة مع طهران حول الملف النووي، وفق ما نقلته “وول ستريت جورنال”، يوم الاثنين.

وقد تؤدي أي ضربات عسكرية إلى إيران إلى تأثيرات كبيرة محتملة على أسعار النفط. وقال الخبير في أسواق النفط محمد الشطي، إن أي تصعيد عسكري محتمل بين إيران أمريكا أو إسرائيل يضيف علاوة مخاطر سياسية مباشرة على أسعار النفط ويدفعها للارتفاع السريع في المرحلة الأولى.

وأضاف الشطي، أن إيران تصدر فعلياً قرابة مليوني برميل يومياً بينما يتراوح إنتاجها حول 3.2 ملايين برميل يومياً.

وبشأن تحركات الولايات المتحدة بشأن فنزويلا، قال الشطي إن الحديث عن استثمارات ضخمة في فنزويلا يعكس رؤية سياسية أكثر من كونه تقييماً فنياً واقعياً.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بكين تعارض تهديد ترامب برسوم جمركية على الدول التي تتعامل تجاريا مع إيران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.