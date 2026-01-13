نعرض لكم الان تفاصيل خبر عجز الميزان التجاري في مصر يرتفع إلى 4.58 مليار دولار خلال أكتوبر 2025 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 13 يناير 2026 04:59 مساءً - ارتفع عجز الميزان التجاري في مصر بنسبة 1.3% ليصل إلى 4.58 مليار دولار خلال شهر أكتوبر2025، مقابل 4.52 مليار دولار في الشهر نفسه من العام السابق، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

تراجعت قيمة الصادرات 1.1% إلى 4.17 مليار دولار

وأظهرت البيانات تراجع قيمة الصادرات بنسبة 1.1% لتسجل 4.17 مليار دولار خلال أكتوبر، مقارنة بـ 4.22 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي، متأثرة بانخفاض صادرات منتجات البترول، واللدائن بأشكالها الأولية، والفواكه الطازجة، والبترول الخام، رغم ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة، والعجائن والمحضّرات الغذائية، والأسمدة، والأدوية.

ارتفعت قيمة الواردات 0.18% إلى 8.75 مليار دولار

وفي المقابل، ارتفعت قيمة الواردات بنسبة طفيفة بلغت 0.18% لتصل إلى 8.75 مليار دولار خلال أكتوبر 2025، مدفوعة بزيادة واردات الغاز الطبيعي، والذرة، وسيارات الركوب، وفول الصويا، في حين تراجعت واردات منتجات البترول، والقمح، ومواد أولية من الحديد أو الصلب، واللدائن.

