مدبولي: توجيهات رئاسية بإنهاء مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 14 يناير 2026 06:13 مساءً - أشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، إلى الاجتماع الذي عقده مع رئيس الجمهورية قبل أيام، والذي وجه فيه بضرورة متابعة تنفيذ ما تبقى من أعمال المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، وتذليل العقبات كافة لضمان سرعة الإنجاز والانتهاء من تنفيذ المشروعات وتسليمها.

وشدد مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، على الوزراء المعنيين بضرورة الإسراع بإنهاء المشروعات المتبقية من المرحلة الأولى من المبادرة.

كما أكد على ضرورة التشغيل الفوري للمشروعات التي يتم الانتهاء منها، بما يُسهم في استفادة المواطنين منها وتحقيق الأثر المرجو في الارتقاء بالخدمات المُقدمة لهم.

