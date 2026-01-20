نعرض لكم الان تفاصيل خبر الحكومة توافق على طرح 3 رخص لإنشاء مصانع أسمنت جديدة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 20 يناير 2026 04:59 مساءً - وافقت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على طرح ثلاث رخص لإنشاء مصانع أسمنت جديدة، بخط إنتاج واحد لكل مصنع، وذلك في إطار تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز القدرات الإنتاجية للقطاع.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة لتعزيز القدرات الإنتاجية لقطاع الأسمنت، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلي وتوفير المنتج بأسعار مناسبة، ودعم استقرار منظومة البناء والتشييد.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، خلال الاجتماع السابع والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، أن هذه الرخص الجديدة تستهدف الاستعداد المسبق لتلبية أي طلبات كبيرة محتملة، لا سيما في ضوء خطط إعادة إعمار قطاع غزة.

الانتهاء من تنفيذ المشروعات وبدء الإنتاج الفعلي خلال عام واحد

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إلى أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروعات وبدء الإنتاج الفعلي خلال عام واحد.

