استقرار في بورصة الدواجن.. اكتشف سعر كيلو الفراخ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 يناير 2026 01:26 مساءً - تستقر أسعار الدواجن في الأسواق المصرية مع إشراقة صباح اليوم الأربعاء 21 يناير 2026، حيث حافظت الفراخ البيضاء على مستوياتها الأخيرة المسجلة في البورصة الرئيسية.

وهو ما يمنح المستهلكين فرصة للحصول على احتياجاتهم بأسعار متوازنة، وسط توقعات باستمرار هذا الهدوء النسبي خلال الأيام المقبلة نتيجة استقرار أسعار الأعلاف ومدخلات الإنتاج في السوق المحلي.

أسعار الدواجن في المزارع والأسواق

أظهرت حركة التداول الصباحية أن سعر كيلو الفراخ البيضاء سجل 66 جنيهًا في المزرعة، بينما يتراوح سعر البيع للمستهلك النهائي ما بين 75 و77 جنيهًا حسب المنطقة الجغرافية.

وبالنسبة للدواجن البلدية، فقد استقر سعر الكيلو عند 90 جنيهًا في المزرعة ليصل إلى الجمهور بمتوسط 100 جنيهًا، أما الفراخ الساسو فقد سجلت 86 جنيهًا بالجملة لتباع للمستهلك بنحو 96 جنيهًا.

أسعار كرتونة البيض اليوم

وعلى صعيد قطاع البيض، استقرت الأسعار عند مستويات تنافسية، حيث بلغ سعر طبق البيض الأبيض في المزارع 115 جنيهًا ليصل إلى المستهلك بنحو 130 جنيهًا، بينما سجل طبق البيض الأحمر 120 جنيهًا بالجملة ويُباع للجمهور بمتوسط 135 جنيهًا.