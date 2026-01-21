إعلان عالمي 29 يناير.. كل ما تريد معرفته...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 يناير 2026 01:26 مساءً - أصدرت شركة ريد ماجيك هاتفها الجديد المخصص للألعاب تحت اسم Red Magic 11 Air في السوق الصينية أولاً، وهو يأتي بتصميم أرفع وأسعار أكثر تنافسية مقارنة بباقي طرازاتها.

مواصفات هاتف Red Magic 11 Air

أكدت الشركة رسميًا أن النسخة المخصصة للأسواق العالمية ستحمل نفس المواصفات التقنية الرئيسية التي تميز الإصدار الصيني.

وهنا يبرز الهاتف ببطارية كبيرة جدًا بسعة 7000 مللي أمبير، إلى جانب نظام تبريد متقدم يحافظ على أداء مستقر حتى خلال أطول جلسات اللعب.

بينما تأتي الشاشة من نوع OLED بقياس 6.85 بوصة وبدقة 1.5K، مع معدل تحديث 144 هرتز واستجابة لمس فائقة السرعة تصل إلى 960 هرتز، وتدعم ألوانًا غنية بعمق 10 بت وتغطية DCI-P3 الكاملة.

في حين يعتمد الأداء على معالج Snapdragon 8 Elite المصنع بتقنية 3 نانومتر، مصحوبًا بمعالج رسوميات Adreno 830 القوي، ويبلغ سمك الجهاز 7.85 ملم فقط ووزنه 207 جرامات، مما يجعله خيارًا متوازنًا بين الأداء العالي والحجم المريح.

يتوفر الجهاز بخيارات ذاكرة عشوائية 12 أو 16 جيجابايت LPDDR5X Ultra، وتخزين داخلي 256 أو 512 جيجابايت من نوع UFS 4.1، مع نظام تشغيل Android 16 مغلف بواجهة RedMagic OS 11.

تشمل الكاميرات الخلفية مستشعر رئيسي 50 ميجابكسل وآخر فائق الاتساع 8 ميجابكسل، بينما توجد كاميرا أمامية تحت الشاشة بدقة 16 ميجابكسل.

كما يضم الهاتف ميزات إضافية مثل مستشعر بصمة داخل الشاشة، مكبرات صوت ستيريو مزدوجة، دعم 5G وWi-Fi 7 وبلوتوث 5.4 وNFC، بالإضافة إلى شحن سريع بقوة 120 واط.

موعد اطلاق هاتف Red Magic 11 Air

حددت ريد ماجيك موعد الإعلان العالمي يوم 29 يناير الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت جرينتش، ومن المتوقع أن يتضمن الحدث فتح الطلبات المسبقة والكشف عن الأسعار الدولية.