الرئيس السيسى: سوق التعهيد فى مصر من أفضل الأسواق على مستوى العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 يناير 2026 01:27 مساءً - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمة أمام المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس إن قناة السويس تمثل منصة اقتصادية مهمة للتجارة والاستثمار، مؤكدا أن بيئة العمل في مصر تشهد تحسينات مستمرة لدعم المستثمرين.

وأوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة عملت خلال الأعوام الماضية على إنشاء بنية تحتية مناسبة للحفاظ على الاستقرار وتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات، مؤكدا أن مصر أعدت حوافز للمستثمرين في المجالات المستهدفة مثل الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية وغيرها من القطاعات الواعدة.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الحكومة أعدت خطة شاملة لجذب المستثمرين، موضحا أن الدولة تستعد للمستقبل من خلال تجهيز جيل قادر على استيعاب التكنولوجيا والمشاركة الفاعلة فيها، مع الإشارة إلى أن أكثر من 30 مليون شاب وفتاة في التعليم، منهم 25 مليون في التعليم الأساسي والباقي في التعليم العالي.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن سوق التعهيد في مصر يعد من أفضل الأسواق على مستوى العالم، مشيرا إلى طموح الدولة للدخول في مجالات أكثر تخصصا وتقدما لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر في الأسواق العالمية.