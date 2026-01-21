ضبط (117) ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 يناير 2026 01:27 مساءً - واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (117375) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).. وفحص عدد (1325) سائق تبين إيجابية عدد (52) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم .

كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (724) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة) ، وكذا فحص عدد (101) سائق تبين إيجابية (6) حالات لتعاطيهم المواد المخدرة ، وضبط عدد (8) محكوم عليهم بإجمالى (11) حكم ، كما تم التحفظ على (3 مركبات) لمخالفتهم قوانين المرور.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.