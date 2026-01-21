بكم جرام الفضة اليوم؟ اعرف سعر الجرام عيار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 يناير 2026 01:26 مساءً - تحركت بوصلة أسعار المعدن الأبيض في الأسواق المصرية مطلع تعاملات اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 نحو الارتفاع، حيث سجلت الفضة مكاسب متفاوتة وسط إقبال ملحوظ من المستثمرين الباحثين عن ملاذات آمنة بديلة للذهب.

وقد ساهمت التحولات العالمية في دفع الأعيرة المختلفة نحو الصعود، مما جعل الجرام النقي عيار 99.9 يتربع على قمة هرم الأسعار المحلية.

سعر جرام الفضة حسب الأعيرة المتداولة

شهدت محلات الصاغة تحديثات جديدة في قوائمها، إذ بلغ سعر الجرام عيار 99.9 نحو 153.91 جنيهًا، بينما سجل عيار 95.8 المعروف بالبريطاني 147.59 جنيهًا.

وفيما يخص الفضة الاسترليني عيار 92.5 الأكثر طلبًا في المشغولات، فقد استقرت عند 142.51 جنيهًا، كما سجل العيار السعودي 875 قيمة 134.81 جنيهًا، في حين استقر عيار 800 عند 123.25 جنيهًا.

سعر أوقية الفضة

قفز سعر أوقية الفضة ليصل إلى 4787.14 جنيهًا، في حين سجل سعر الكيلو حوالي 153910 جنيهًا.