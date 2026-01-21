نعرض لكم الان تفاصيل خبر النفط يرتفع بعد تهديدات تجارية أمريكية وتعطل إمدادات كازاخستان من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 21 يناير 2026 02:03 مساءً - سي إن بي سي_ ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، مدعومةً ببيانات نمو اقتصادي في الصين جاءت أفضل من التوقعات، ما عزز التفاؤل حيال آفاق الطلب العالمي، في وقت تتابع فيه الأسواق أيضاً تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على دول أوروبية، على خلفية رغبته في شراء غرينلاند.

وتلقت الأسعار دعما أيضا من التعليق المؤقت للإنتاج في حقول النفط في كازاخستان والتوقعات بنمو اقتصادي عالمي أكثر ثباتا قد يحفز الطلب على الوقود.

وصعدت العقود ‌الآجلة ​لخام ‌برنت عند ‌التسوية 98 سنتا بما ​يعادل ‍1.53 ​مسجلة ‌64.‌92 ‌دولار للبرميل.

كما ارتفعت العقود ‌الآجلة ​للخام ‌الأمريكي عند ‌التسوية 90 سنتا بما ​يعادل ‍1.51% ​إلى ‌60.‌34 ‌دولار للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر فبراير، التي يحل أجلها اليوم الثلاثاء، بمقدار 1.​62% إلى 60.40 دولار.

وتصاعدت في مطلع الأسبوع مخاوف من اندلاع ‌حرب تجارية مرة أخرى بعدما قال ترامب إنه سيفرض رسوما إضافية 10 % من أول فبراير على السلع المستوردة من الدنمرك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وهولندا وفنلندا وبريطانيا، على أن ترتفع إلى 25 % في أول يونيو إذا ‌لم يتسن التوصل إلى اتفاق بشأن غرينلاند.

وقالت أورسولا فون دير ‌لاين رئيسة المفوضية الأوروبية إن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي تعد حزمة لدعم ‍الأمن في القطب الشمالي وذكرت أن الرسوم الجمركية خطأ.

مخزونات النفط الخام والبنزين

أظهر استطلاع أولي أجرته الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت على الأرجح خلال الأسبوع الماضي، بينما تراجعت مخزونات نواتج التقطير.

وقدّر أربعة محللين قبل صدور بيانات المخزونات الأسبوعية أن مخزونات الخام زادت في المتوسط بنحو 1.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 يناير، على أن يُنشر استطلاع موسع يتضمن آراء المزيد من المحللين يوم الأربعاء.

وأُجري الاستطلاع الأولي قبل صدور التقريرين الأسبوعيين من معهد البترول الأمريكي عند الساعة 4:30 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2130 بتوقيت غرينتش) اليوم، ومن إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية، عند الساعة 12 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1700 بتوقيت غرينتش) يوم الخميس. وتم تأجيل تقرير إدارة معلومات الطاقة يوماً واحداً بسبب عطلة يوم مارتن لوثر كينغ جونيور الاتحادية أمس الاثنين.

ذكرت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الخام ارتفعت 3.4 مليون برميل لتصل إلى 422.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من يناير، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع بانخفاضها 1.7 مليون برميل.

توقع محللون أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تراجعت بنحو 200 ألف برميل الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين بنحو 2.5 مليون برميل.

وأشار الاستطلاع إلى أن معدل استهلاك المصافي انخفض 0.3 نقطة مئوية من 95.3 بالمئة من إجمالي الطاقة الإنتاجية في الأسبوع السابق.

نمو الاقتصاد الصيني

وأظهرت بيانات صدرت أمس الاثنين أن الاقتصاد الصيني سجل نمواً بنسبة 5.0% خلال العام الماضي، محققاً هدف الحكومة، مدفوعاً باقتناص حصة قياسية من الطلب العالمي على السلع، في محاولة لتعويض ضعف الاستهلاك المحلي.

وساعدت هذه الاستراتيجية في الحد من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية، غير أن استمرارها يصبح أكثر صعوبة بمرور الوقت.

كما أشارت بيانات حكومية إلى أن معدلات استهلاك المصافي في الصين ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 4.1% على أساس سنوي، فيما زاد إنتاج النفط الخام بنسبة 1.5%.

