وزير البترول: رفع الإنتاج المحلي للغاز وتأمين احتياجات صيف 2026 أولوية

دبي - احمد فتحي في الجمعة 23 يناير 2026 01:06 مساءً - دوت الخليج_ عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لقاءً دوريًا مع قيادات قطاع البترول والتعدين ورؤساء شركات القطاع في مقر شركة جاسكو، لاستعراض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية ومناقشة المستهدفات المستقبلية وأوجه الدعم اللازمة لتحقيقها.

وأكد الوزير أن الأولوية الحالية للوزارة هي زيادة الإنتاج المحلي من البترول الخام والغاز الطبيعي لتقليل فاتورة الاستيراد وتأمين احتياجات صيف 2026، من خلال الإسراع بإدخال آبار جديدة ضمن خطة خمسية ممتدة حتى 2029/2030.

وأوضح بدوي أن الوزارة ستعلن قريبًا عن إجراءات تحفيزية وحوافز جديدة لتشجيع الاستثمار في زيادة إنتاج البترول الخام، مشددًا على أهمية انتظام سداد مستحقات الشركاء في استعادة ثقة الاستثمار وخطط الاستكشاف والإنتاج.

وأضاف الوزير أن العام الجاري سيشهد حفر أكثر من 100 بئر استكشافي للغاز والبترول، ضمن برنامج يمتد إلى نحو 500 بئر حتى 2030، بهدف زيادة قدرات مصر الإنتاجية من خلال إضافة حقول جديدة ورفع إنتاج الحقول القائمة. كما تسعى مشروعات المسح السيزمي الجارية إلى طرح فرص استثمارية جديدة وتشجيع المستثمرين.

وفيما يتعلق بتأمين الطاقة خلال فصل الصيف، أكد الوزير أهمية التنسيق الفني الدائم مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين احتياجات محطات الكهرباء، مشيرًا إلى نجاح منظومة سفن التغييز في تلبية الطلب المتزايد على الغاز، وأنها ستستمر في دعم تأمين احتياجات السوق المحلي وتحقيق أمن الطاقة.

كما أشار بدوي إلى دور مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز، وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من محطات الإسالة المصرية لتصدير شحنات محدودة، بالإضافة إلى جاهزيتها لاستقبال وتداول الغاز القبرصي في المرحلة المقبلة.

وأشار الوزير إلى قطاع البتروكيماويات باعتباره من القطاعات الواعدة، مؤكداً استمرار تطوير مناخ الاستثمار في الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، والاستعداد لإطلاق أعمال المسح الجوي لجذب استثمارات جديدة.

وشدد بدوي على أن السلامة والصحة المهنية تأتي في صدارة الأولويات، داعيًا إلى متابعة كاملة من قيادات الوزارة والشركات التابعة، مع إجراء زيارات تفتيش مفاجئة ورفع وعي العاملين.

واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أهمية العمل التكاملي بين القيادات ورؤساء الشركات لحل أي تحديات تعيق الاستفادة من الفرص الواعدة لزيادة الإنتاج وتسهيل فرص الاستثمار.

