مؤشر التضخم المفضل للفيدرالي يسجل ارتفاعًا طفيفًا في نوفمبر

دبي - احمد فتحي في الجمعة 23 يناير 2026 05:07 مساءً - العربية.نت_ سجل المؤشر المفضل لقياس التضخم لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي المصري الأمريكي) وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفاعاً طفيفاً في نوفمبر الماضي مع زيادة الإنفاق.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الخميس أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال نوفمبر بنسبة 2.8% سنوياً، مقابل 2.7% سنوياً في الشهر السابق.

وارتفع المؤشر الأساسي الذي يستبعد الغذاء والسلع الأشد تقلباً بنسبة 2.8% خلال نوفمبر، مقابل 2.7% خلال أكتوبر، وفقاً لوكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وانخفض التضخم بشدة من أعلى مستوى له في أربعة عقود الذي سجله في عام 2022، ولكنه استقر إلى حد كبير خلال العامين الماضيين. ومع ذلك، كانت الأسعار على أساس شهري أكثر اعتدالاً، إذ بلغ كل من التضخم العام والتضخم الأساسي 0.2% شهرياً فقط خلال نوفمبر.

وبهذا المعدل، سيقترب التضخم مع مرور الوقت من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. وقد تأخرت بيانات اليوم بسبب إغلاق الحكومة لمدة ستة أسابيع في خريف العام الماضي.

كما أعلنت الحكومة اليوم الخميس نمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي قوي بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من العام (يوليو-سبتمبر)، وهو أسرع نمو خلال عامين.

