رسميًا.. الزمالك يعلن تجديد عقد محمد السيد 3 مواسم ونصف

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 يناير 2026 06:30 مساءً - أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي، تجديد عقد محمد السيد لاعب وسط الفريق لمدة ثلاثة مواسم ونصف خلال الفترة الحالية. ووقع اللاعب عقود التجديد في جلسة مع إدارة الكرة بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

يأتي تجديد عقد محمد السيد في إطار سياسة النادي للحفاظ على العناصر الأساسية بصفوف الفريق، خاصة أن اللاعب من العناصر المميزة في صفوف القلعة البيضاء.

خوان بيزيرا ممنوع من الرحيل عن الزمالك فى الميركاتو الشتوى بأمر الفيفا

وحسمت لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موقف البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، من الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما أصبح انتقاله مستحيلًا من الناحية القانونية.

وتأكد بشكل نهائي عدم إمكانية رحيل البرازيلي خوان بيزيرا عن صفوف الزمالك في الميركاتو الشتوي الحالي، بسبب لوائح فيفا التى تمنع انتقال أي لاعب إلى ثلاثة أندية خلال موسم واحد.

وشارك اللاعب مع ناديين خلال الموسم الحالي 2025-2026، بعدما خاض بداية الموسم مع نادي أوليكساندريا الأوكراني، قبل أن ينتقل إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وهو ما يمنعه من الانضمام إلى نادٍ ثالث في الفترة الحالية.

وسيتم تأجيل مناقشة أي عروض قد يتلقاها الزمالك بشأن اللاعب إلى نهاية الموسم، حتى يتمكن خوان بيزيرا من الرحيل بشكل قانوني وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويواصل الجهاز الفني الاعتماد على اللاعب خلال المرحلة المقبلة، في ظل خروجه من حسابات الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

مشاركات بيزيرا مع أوليكساندريا الأوكراني

شارك خوان بيزيرا مع ناديه الأوكرانى السابق، خلال الموسم الحالى فى ثلاث مباريات، ثم انتقل لصفوف نادي الزمالك فى الانتقالات الصيفية الماضية.