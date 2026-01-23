نعرض لكم الان تفاصيل خبر كامل الوزير يؤكد أهمية استكمال ترفيق المناطق الصناعية لجذب الاستثمارات من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 23 يناير 2026 07:06 مساءً - عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا مع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، لبحث الموقف التنفيذي لمرافق المنطقتين الصناعيتين بأبو رواش وكوم أبو راضي.

وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمرافق المنطقتين الصناعيتين بأبو رواش وكوم أبو راضي، وتسليط الضوء على منظومة المياه والصرف الصحي والصرف الصناعي المعالج الجاري تنفيذها بالمنطقتين، حيث أكد الوزير ضرورة إيلاء اهتمام بمحطات الصرف الصناعي بالمنطقتين لضمان المعالجة الآمنة للصرف الصناعي، والحفاظ على البيئة، والالتزام بالاشتراطات، إلى جانب دعم استمرارية التشغيل داخل المناطق الصناعية، مشيرًا إلى أن محطة الصرف الصناعي الجاري تنفيذها بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية ستكون وفق أعلى المعايير والاشتراطات، وستحدث طفرة كبيرة في المنطقة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد وزير الصناعة والنقل أن ملف ترفيق المناطق الصناعية يعد ركيزة أساسية لنجاح خطط التنمية الصناعية وجذب الاستثمارات الجديدة والحفاظ على الاستثمارات القائمة، لافتًا إلى ضرورة التزام كل منطقة صناعية بتشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية، بحيث يتولى اتحاد الصناعات المصرية، بالتنسيق مع جمعية مستثمري كل منطقة صناعية، إدارة المنطقة الصناعية وصيانة كافة مرافقها الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والحفاظ على استدامة مرافقها، والتيسير على المستثمرين، وذلك على غرار التجربة الناجحة لنظام المطور الصناعي في مصر.

وأضاف الوزير أن الفترة الماضية شهدت خطوات جادة في ملف ترفيق هاتين المنطقتين، وسيستمر العمل بهما لزيادة نسب الترفيق (كهرباء – مياه – صرف – غاز) لزيادة القاعدة الصناعية بالمنطقتين، خاصة وأنهما من أهم المناطق الصناعية في محافظتي الجيزة وبني سويف، ويعمل بهما عدد ضخم من كبريات الشركات المحلية والعالمية التي تلبي احتياجات السوق المحلي وتُصدِّر لمختلف الأسواق الخارجية، لافتًا إلى أنه سيتم تعميم هذه التجربة على باقي المناطق الصناعية غير المرفقة، مع التركيز على المرافق القائمة وأي مرافق جديدة تدخل الخدمة لتحقيق الاستدامة بالمناطق الصناعية.

ولفت الوزير إلى أنه سيتم عقد هذا الاجتماع شهريًا للوقوف على نسب التنفيذ بالمرافق، كما سيتم زيارة منطقة كوم أبو راضي منتصف الشهر المقبل لافتتاح محطة الصرف الصناعي وتفقد مصانع المنطقة.

