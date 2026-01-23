ضمن منافسات الجولة الثالثة.. موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدى فى الكونفدرالية والقناة الناقلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 يناير 2026 06:30 مساءً - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك استعداداته اليوم لمواجهة المصري البورسعيدى ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات فى بطولة الكونفدرالية.

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدى فى الكونفدرالية

يلتقي الزمالك والمصري البورسعيدى فى التاسعة مساء الأحد المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وفاز الزمالك في الجولة الأولى أمام زيسكو يونايتد الزامبي بهدف نظيف، قبل التعادل خارج أرضه أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بهدف لكل فريق، ويحتل الزمالك المركز الثاني بالمجموعة الرابعة فى الكونفدرالية برصيد 4 نقاط، خلف المصري المتصدر برصيد 6 نقاط.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في كأس الكونفدرالية

وتنقل مباراة الزمالك والمصري عبر قنوات beIN SPORTS، الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك والمصري البورسعيدى

ويدير المباراة طاقم تحكيم بوروندي مكون من جورج جاتوجاتو حكم ساحة، ويعاونه كل من إيمري نيونجابو ورينوفات بيزوموريمي مساعدين ورودريج بيرجيريمانا حكم رابع.

واختار "كاف" المغربي حمزة الحجوي مراقبا عاما على المباراة، في حين يراقب الحكام الموريتاني عبد الرحمن كيلي.

مواعيد مباريات الزمالك فى يناير

يستعد فريق الزمالك لخوض عدد من المباريات المهمة في مختلف البطولات التي يشارك بها خلال شهر يناير من عام 2026، فى ظل ازدحام جدول المنافسات المحلية والقارية.

ويتواجد الزمالك فى المجموعة الرابعة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وتضم كلًا من: "المصري البورسعيدي، كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، وزيسكو يونايتد الزامبي".ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة بالمركز الثاني ولديه في رصيده 4 نقاط.

ـ الزمالك أمام المصري – كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم الأحد 25 يناير 2026 — الساعة 9:00 مساءً.

ـ الزمالك ضد بتروجيت – الدوري المصري، يوم الأربعاء 28 يناير 2026 — الساعة 5:00 مساءً.