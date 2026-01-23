الرياض - كتبت رنا صلاح - كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن تعرض عبد العزيز مخيون لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، استدعت خضوعه لعملية جراحية دقيقة في المخ.

الحالة الصحية لـ عبد العزيز مخيون بعد خضوعه لجراحة في المخ

وأوضح أن حالة عبد العزيز مخيون الصحية مستقرة حاليًا، ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة داخل المستشفى، مشيرًا إلى أن العملية تكللت بالنجاح.

وأضاف نقيب المهن التمثيلية أن من المقرر أن يغادر مخيون المستشفى يوم السبت المقبل، بعد الاطمئنان الكامل على حالته الصحية، مؤكدًا أنه يتماثل للشفاء بشكل جيد.

وأشار إلى أنه سيقوم باستئناف تصوير أعماله الفنية يوم الاثنين المقبل، بعد حصوله على الإذن الطبي اللازم، موجّهًا الشكر للفريق الطبي المعالج ومطمئنًا جمهوره على حالته الصحية.