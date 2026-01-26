نعرض لكم الان تفاصيل خبر صادرات الصناعات الغذائية تتجاوز 6.8 مليار دولار في 2025 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 26 يناير 2026 04:06 مساءً - كشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن نمو صادرات الصناعات الغذائية المصرية بنسبة 12% خلال عام 2025 إلى6.807 مليار دولار، مقارنة بنحو 6.097 مليار دولار في 2024، محققة زيادة قدرها 711 مليون دولار.

وأوضح المجلس في بيان اليوم، أن الإعلان عن هذا النمو يأتي بالتزامن مع مصر بأكبر جناح مصري في تاريخ معرض «جلفود دبي» أحد أكبر معارض الصناعات الغذائية في العالم، بما يحول الزخم التصديري إلى وجود تجاري مباشر وقوي داخل أهم منصة إقليمية لتجارة الغذاء، ويفتح مسارات أسرع للتعاقدات وبناء الشراكات خلال 2026 وما بعدها.

وقال محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن النتائج القياسية التي حققها القطاع في 2025 تمثل علامة فارقة في مسار تطور الصادرات الغذائية المصرية، وتعكس التطور الضخم في القطاع وقدرته على تحقيق نمو مستدام قائم على تعميق التصنيع الغذائي ورفع القيمة المضافة والتوسع المدروس في الأسواق الخارجية.

الصناعات الغذائية تمثل 14% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية

وأكد أن الصناعات الغذائية تمثل نحو 14% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية، وتحتل المركز الثالث بين القطاعات التصديرية الرئيسية، مشيرا إلى أن الأداء الإيجابي جاء نتيجة تكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص، وتطور منظومة سلامة الغذاء، وارتفاع كفاءة المصانع وقدرتها على الالتزام بالمعايير الدولية الأكثر صرامة، وهو ما عزز ثقة المستوردين العالميين في المنتج الغذائي المصري.

وأضاف بزان، أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل على توسيع قاعدة الشركات المصدرة وفتح أسواق جديدة ذات قيمة مضافة أعلى، وتعزيز النفاذ إلى الأسواق المتقدمة، بما يضمن الحفاظ على المسار التصاعدي للصادرات الغذائية وزيادة مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتوليد العملة الأجنبية.

175 شركة مصرية تشارك في معرض «جلفود دبي 2026»

وبلغت عدد الشركات المصرية المشاركة هذا العام في «جلفود دبي 2026» نحو 175 شركة، منها 164 شركة تحت مظلة الجناح المصري المنظم بالتعاون بين المجلس التصديري للصناعات الغذائية والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات على مساحة إجمالية تقدر بنحو 1700 متر مربع، فيما تشارك باقي الشركات بشكل منفرد مع إدارة المعرض مباشرة.

وسيتم افتتاح الجناح المصري ظهر اليوم الإثنين بحضور الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وسعادة عصام عاشور سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة والوزير تجاري مفوض عصام النجار رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات والوزير تجاري مفوض منال عبدالتواب رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في دبي.

كما يعقد الدكتور طارق الهوبي ندوة في Gulfood World Economy Summit تحت عنوان «الاتجاهات العالمية الكبرى والمحافظ الرابحة لعام 2026 وما بعده»، بما يضع مصر في سياقها الأوسع المرتبط بتحولات سلاسل الإمداد العالمية وفرص النمو في القطاعات والأسواق الأكثر ربحية خلال المرحلة المقبلة.

وكثفت مصر من الحملات الترويجية للمنتجات المصرية والترويج للمشاركة المصرية في معرض جلفود دبي خاصة بعد اقرار الحكومة في برنامج المساندة التصديرية لدعم منظومة المعارض الدولية وتخصيص جزء من الميزانية لدعم الشركات المصرية في المعارض الدولية لتشجيع الشركات على التصدير وكذلك دعمهم في استقدام مشترين دوليين من مختلف دول العالم.

وتوزعت الشركات المصرية المشاركة على 6 قاعات عرض بين موقعي المعرض في دبي، حيث استحوذت أرض المعارض الجديدة Dubai Exhibition Center في اكسبو 2020 على العدد الأكبر من الشركات من خلال ثلاث قاعات رئيسية، بإجمالي 120 شركة تحت الجناح المصري إلى جانب الشركات المشاركة بشكل منفرد، كما تشهد أرض المعارض Dubai World Trade Center الشركات المصرية ضمن القطاعات المتخصصة وفق التقسيم الجديد للمعرض.

