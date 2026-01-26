نعرض لكم الان تفاصيل خبر البترول تعلن تصدير شحنة غاز مسال من مجمع إدكو لصالح شل العالمية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 26 يناير 2026 05:03 مساءً - أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تصدير شحنة جديدة من الغاز الطبيعي المسال لشهر يناير 2026، لصالح شركة شل العالمية، وذلك من مجمع إسالة الغاز بإدكو (ELNG)، بكمية تصل الي 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال، على متن الناقلة “METHANE BECKI ANNE” والمتجهة إلى أحد موانئ تركيا.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن تصدير عدد من شحنات الغاز الطبيعي المسال يأتي في إطار التزام مصر بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية مع شركاء الاستثمار الأجانب وتحفيزهم على ضخ استثمارات إضافية لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز، مع تحقيق قيمة مضافة، وتعظيم الاستفادة من مصانع الإسالة المصرية دعماً لدور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز.

