شركة نمساوية تدرس إقامة مصنع لإنتاج عجل القطارات في مصر

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 28 يناير 2026 05:03 مساءً - بحث الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع شركة Lion Industrial Materials النمساوية، المتخصصة في إنتاج مجموعات عجلات ومحاور قطارات الشحن والركاب والمترو، التعاون في إقامة مصنع لإنتاج عجل القطارات وتوطين هذه الصناعة في مصر لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج.

ورحب مسئولي الشركة النمساوية بالتعاون، مؤكدين على عقد لقاءات مع الجانب المصري لدراسة هذا التعاون المستقبلي الهام.

جاء ذلك، خلال استقبال الوزير، جورج بوستينجر ، سفير جمهورية النمسا في مصر ووفود 10 رؤساء ومديري كبرى الشركات النمساوية العاملة في مجال صناعات وسائل ومعدات السكك الحديدية، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في مجال توطين صناعة مكونات ووسائل النقل المختلفة لخدمة احتياجات السوق المصري والتصدير للخارج.

وأكد الوزير أن مصر لم تعد سوقا لاستيراد وسائل النقل بل تسير بخطى ثابتة في إتجاه توطين مختلف مكونات ووسائل النقل المختلفة حيث بحث الوزير مع شركة بلاسر المتخصصة في تصميم وتصنيع معدات إنشاء وتجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية، والتي ماكينات الدك والفج والتشكيل، والتي تتمتع بشراكة طويلة الأمد مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر أخر المستجدات الخاصة بعقد توريد ماكينات صيانة متطورة ( 2024-2025 ) لتوريد أسطول من أجهزة صيانة المسارات الحديثة، بهدف دعم تطوير البنية التحتية لسكك الحديد في مصر.

ويشمل العقد توريد (4 ماكينات دك سكة طوالى- 2 ماكينات دك المفاتيح -️ 5 ماكينات تشكيل بازلت – 2 ماكينة فج سكة – 1 ماكينة لحام القضبان، وكذلك بحث التعاون في إقامة مصنع لانتاج قطع غيار ومعدات تلك الماكينات او تجميع هذه النوعية من الماكينات لتلبية احتياجات السوف المحلي والتصدير للخارج.

ورحب مسئولوا الشركة بالتعاون المستقبلي مع الجانب المصري في هذا المجال، كما تم استعراض ما قامت به شركة بلاسر مصر من انشاء مركز خدمة صيانة ما بعد البيع بمصر وتدريب عدد 30 مهندس مصر في النمسا على صيانة تلك الماكينات.

وتابع الوزير مع مسئولي شركة فويست البين، آخر المستجدات الخاصة بنشاط الشركة في مصر، حيث تم إنشاء شركة مشتركة لإنتاج مفاتيح وتحويلات السكك الحديدية ( شركة فويست ألبين مصر لمفاتيح السكك الحديدية ) وتم عقد شراكة بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر شراكة مع الشركة النمساوية، لتحديث وإدارة ورش العباسية في القاهرة ، بموجب هذه الشراكة حيث تم رفع كفاءة خط الإنتاج الحالي بالورشة وتحويله لخط إنتاج حديث مدعم بأحدث الماكينات ذات التكنولوجيا العالية لضمان جودة المنتج وتم بدء الإنتاج بمعدل 50 مفتاح شهريا ومخطط الوصول إلى 600 مفتاح في السنة لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج.

كما تابع الوزير مع مسئولي الشركة آخر المستجدات الخاصة بإنشاء خط جديد حديث مزود بأحدث الماكينات ذات التكنولوجيا العالية لإنتاج مفاتيح شبكة القطار الكهربائى السريع والمخطط الزمني الخاص ببداية الإنتاج وكذلك نقل التكنولوجيا الحديثة للتصنيع وتدريب العاملين المصريين عليها تحت إشراف خبراء من الشركة النمساوية.

