الريدز لحسم التأهل لدور الـ 16.. كيفية مشاهدة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 يناير 2026 06:29 مساءً - يخوض فريق ليفربول الإنجليزي اختبارًا مهمًا عندما يستقبل نظيره كاراباج الأذربيجاني، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

ويدخل ليفربول اللقاء وهو في المركز الرابع بجدول الترتيب، حيث يحتاج إلى تحقيق الفوز فقط من أجل حسم تواجده رسميًا ضمن الثمانية الأوائل، وضمان التأهل المباشر للأدوار الإقصائية دون انتظار نتائج المنافسين.

غيابات ليفربول ضد كاراباج في دوري أبطال أوروبا

يعاني ليفربول من غياب عدد من لاعبيه بسبب الإصابة، أبرزهم جو جوميز وكونور برادلي وستيفان بايتيتش، إلى جانب أليكسندر إيساك وجيوفاني ليوني، فيما يغيب عن صفوف كاراباج اللاعب كادي.

موعد مباراة ليفربول ضد كاراباج

تُقام مباراة ليفربول وكاراباج مساء اليوم الأربعاء 28 يناير 2026، على أرضية ملعب أنفيلد، وتنطلق في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة.

والساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية، و12:00 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد كاراباج

تملك شبكة قنوات beIN SPORTS حقوق البث الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر قناة beIN SPORTS 6 HD، بصوت المعلق أحمد البلوشي.

كيفية مشاهدة مباراة ليفربول وكاراباج عبر الإنترنت

يمكن متابعة المباراة عبر خدمة البث المباشر من خلال تطبيق TOD، كما تتيح بعض خدمات الـVPN مثل Nord VPN إمكانية مشاهدة اللقاء من خارج المنطقة العربية.