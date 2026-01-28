بقيادة الدباغ ومنسي.. تشكيل الزمالك اليوم أمام بتروجيت...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 يناير 2026 06:29 مساءً - يستعد عشاق القلعة البيضاء لمواجهة من العيار الثقيل حيث استقر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة الكابتن معتمد جمال على الأوراق التي سيخوض بها صدام اليوم الأربعاء ضد فريق بتروجيت، وتأتي المباراة ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

ترتيب الزمالك وبتروجيت قبل مباراة اليوم

يدخل الفارس الأبيض اللقاء وعينه على النقاط الثلاث لاقتحام المربع الذهبي حيث يحتل حالياً المركز الخامس برصيد 22 نقطة من 12 مباراة فقط، في المقابل يسعى فريق بتروجيت (صاحب المركز العاشر بـ19 نقطة) لتعطيل قطار الزمالك وتحسين وضعه في جدول الترتيب، بعد أن حقق 4 انتصارات و7 تعادلات حتى الآن.

تشكيل الزمالك المتوقع اليوم أمام بتروجيت

استقر الجهاز الفني على الدفع بالقوة الضاربة منذ البداية، وجاءت الاختيارات كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد خضري، محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد، محمد إبراهيم.

خط الوسط: محمد شحاتة، محمد إسماعيل، آدم كايد.

خط الهجوم: أحمد شريف، ناصر منسي، عدي الدباغ.

وتنطلق المباراة مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ويستضيف استاد القاهرة الدولي أحداث هذا اللقاء الهام والمرتقب من جمهور الفريقين.