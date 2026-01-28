إعلان رسمي.. عثمان ديمبلي على رادار روشن في الميركاتو...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 يناير 2026 06:29 مساءً - كشفت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء عن تحركات جديدة من جانب الدوري السعودي للمحترفين، وذلك استعداداً لسوق الانتقالات الصيفية المقبلة في إطار مساعيه المستمرة لاستقطاب نجوم الصف الأول من الدوريات الأوروبية الكبرى وعلى رأسهم أحد أبرز لاعبي باريس سان جيرمان.

نجوم دوري روشن

يضم دوري روشن السعودي بالفعل كوكبة من الأسماء العالمية اللامعة يأتي في مقدمتهم كريستيانو رونالدو قائد النصر، وكريم بنزيما نجم اتحاد جدة، إلى جانب الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب وسط الهلال، في خطوة عززت من الحضور العالمي للمسابقة.

الدوري السعودي يضع عينه على نجم باريس سان جيرمان

ووفقًا لما أوردته صحيفة «ذا صن» البريطانية نقلًا عن شبكة «سكاي سبورتس» فإن مسؤولي الدوري السعودي يضعون النجم الفرنسي عثمان ديمبلي جناح باريس سان جيرمان ضمن أولوياتهم للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة في إطار خطة طويلة المدى لرفع القيمة الفنية والتسويقية للدوري.

وأشارت التقارير إلى أن المفاوضات المحتملة لضم ديمبلي لن تكون سهلة خاصة في ظل رغبة إدارة باريس سان جيرمان في تمديد عقد اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا بعقد طويل الأجل، وذلك للحفاظ على أحد أهم عناصره الهجومية،

ويتقاضى ديمبلي حاليًا راتب سنوي يقدر بنحو 15 مليون جنيه إسترليني مع النادي الباريسي، إلا أن الأندية السعودية تمتلك القدرة المالية التي تؤهلها لجعله ضمن قائمة الأعلى أجرًا في دوري روشن في حال إتمام الصفقة.

أبرز نجوم كرة القدم في الدوري السعودي

يصبح ديمبلي حال انتقاله ثالث لاعب سبق له الفوز بالكرة الذهبية يشارك في الدوري السعودي بعد رونالدو وكريم بنزيما، وكان بنزيما قد توج بجائزة الكرة الذهبية عام 2022 بقميص ريال مدريد قبل أن ينتقل إلى اتحاد جدة في صيف 2023، ونجح في تسجيل 57 هدفًا خلال 87 مباراة خاضها مع الفريق في مختلف البطولات.

ولا يكتفي الدوري السعودي بمحاولة ضم ديمبلي فقط بل يواصل استهداف أبرز نجوم أوروبا، حيث كشفت التقارير عن عرض ضخم قدمه الهلال للتعاقد مع برونو فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد بلغت قيمته نحو 100 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت أن إدارة الهلال كانت مستعدة لمنح اللاعب البرتغالي راتبًا يعادل ثلاثة أضعاف أجره الحالي مع مانشستر يونايتد، والذي يصل إلى 250 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا إلا أن فيرنانديز فضل الاستمرار في الملاعب الأوروبية.

كما دخل اسم محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر ضمن دائرة اهتمامات الدوري السعودي قبل أن يجدد عقده مع «الريدز»، إلا أن «سكاي سبورتس» أكدت أن صلاح لا يزال هدف مطروح خاصة بعد تصريحاته السابقة التي أبدى خلالها عدم رضاه عن بعض الأوضاع داخل النادي الإنجليزي.

يعد نادي الاتحاد أحدث الأندية السعودية التي ارتبط اسمها بالسعي للتعاقد مع محمد صلاح، غير أن النجم المصري لا يزال يفضل مواصلة مشواره الاحترافي في أوروبا لأطول فترة ممكنة.